Политолог Соскин заявил, что Украину ожидают события пострашнее войны в Донбассе

Киев, 13 июля. Украину ожидают серьезные потрясение, по сравнению с которыми гражданская война в Донбассе покажется «детской игрушкой». Об этом заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин.

По его словам, происходящие в мире события оказывают влияние на Украину. Торговая война между США и Китаем, политический кризис в Белоруссии, Польше, Сербии, Молдове и экономическая стагнация в Европе чреваты негативными последствиями для Украины.

«Страна-лузер, самая отсталая в Европе, страна-банкрот, которая не может выплачивать уже пенсии… В условиях разрастания хаоса, дорогие граждане, если вы будете так себя вести, то будут еще более худшие события. Вполне возможно, что война в Донбассе может показаться в этих условиях просто детскими игрушками по сравнению с тем, что может в ближайший месяц-два-три ожидать Украину и ее гражданский социум», — сказал Соскин в своем видеоблоге.

Политолог подчеркнул, что реализация нынешней социальной политики в условиях разрастания хаоса на Украине, может привести к быстрому краху государства.

Ранее политолог Олег Неменский заявил, что Украина была обречена потерять Крым и Донбасс из-за радикализации политических элит. По его словам, реализация русофобского проекта на Украине привела к тому, что жители Крыма и Донбасса не пожелали поддаваться искусственной украинизации.