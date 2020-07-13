МИД Китая ввел ответные санкции против американских политиков

Пекин, 13 июля. После того, как США, сославшись на нарушение прав человека в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе, ввели санкции против официальных лиц КНР, Пекин принял ответные меры в отношении американских конгрессменов и сенаторов. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

Ранее американское управление по контролю за иностранными активами на основании принятого в Соединенных Штатах закона «Глобальный Магнитский», предполагающего введение ограничительных мер в ответ на любые нарушения прав человека в мире, приняло решение ввести санкции в отношении Управления общественной безопасности китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В частности, санкции коснулись секретаря парткома СУАР Чэнь Цюаньго, зампредседателя правительства СУАР Ван Миншаня, одного из партийных глав района Чу Хайлуня и партийного секретаря управления безопасности Хо Люцзюня. Всем перечисленным лицам было запрещено въезжать в США. Представителям американских деловых кругов запрещено с ними контактировать. Были заморожены все принадлежащие китайским чиновникам активы, находящиеся в юрисдикции США.

«В ответ на эти неправомерные действия США Китай принял решение с сегодняшнего дня ввести санкции в отношении комитета по вопросам Китая Конгресса США, в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Госдепартамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита», — сообщила представитель МИД КНР.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай решительно протестует против американского вмешательства в свои внутренние дела и нарушения Вашингтоном основополагающих принципов международных отношений.

Таким нарушением в МИД Китая считают подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о защите прав национального меньшинства уйгуров в Китае, предусматривающий ответственность для китайских чиновников.