Новорожденный ребенок заплакал на собственных похоронах в Индии

Нью-Дели, 13 июля. Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах в индийском штате Раджастан, пишет Times of India.

Медсестра, которая принимала роды у женщины, решила, что ребенок родился мертвым. Она накрыла тело пакетом и отдала матери для погребения.

Когда родственники уже готовились к похоронам, малышка неожиданного заплакала. Отец девочки вызвал скорую помощь.

Однако состояние младенца ухудшилось и он скончался до прибытия медиков. Семья погибшей обвинила медсестру в халатности.

Однако медики отрицают свою вину. Они заявили, что тело ребенка забрали без официальной бумаги, подтверждающей факт смерти.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Гондал мужчину похоронили заживо. Таким образом работодатель «наказал» работника за убытки, ему помогал еще один рабочий.

Однако индийцу удалось выбраться из могилы и сообщить о преступлении в полицию. Правоохранители задержали злоумышленников.