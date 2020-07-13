Сатановский рассказал всю правду про участие Польши в Холокосте

Москва, 13 июля. Политический аналитик Евгений Сатановский указал на «черные страницы» истории Польши и отметил реакцию ее руководства на правду о польском содействии нацизму.

Тот факт, что президент Польши Анджей Дуда в очередной раз проявил готовность истребовать компенсацию за ущерб его стране, нанесенный по итогам Второй мировой войны, привлек внимание политолога Евгения Сатановского. В этом контексте эксперт высказал в материале сетевого издания urfonews.ru все, что думает о попытках поляков поставить в один ряд «должников» вместе с Германией и Россию, напомнив о том, что в Варшаве сильно не любят, когда другие указывают на активное участие Польши и ее населения в Холокосте.

«Добрые поляки и их президент изо всех сил борются за историческую правду. Им страшно не нравится, что они — страна лагерей смерти. Они приняли специальный закон, который, по их представлению, должен кого-то напугать за обвинение Польши в причастности к Холокосту», — заявил Сатановский, указывая на лицемерие польских властей, стремящихся затереть активную роль польской стороны в работе нацистской «машины смерти».

При этом экспертом было отмечено, что во время и после Второй мировой войны поляки смогли отобрать значительное количество имущества не только у евреев, но и у немцев, а также у представителей других нацменьшинств:

«Кто живет в домах людей, которых убили или изгнали после войны? Кто пользуется их мебелью, прибрал себе их картины и столовое серебро? Кто получает доход от их заводов и фабрик, кафе и ресторанов, банков и страховых компаний, магазинов и гостиниц? В Польше есть дорогие отели, которые до войны были чьими-то особняками».

Помимо этого, политолог напомнил об активной роли поляков в работе нацистских лагерей смерти, расположенных на территории их страны. Резюмируя нынешнее положение дел, Сатановский указал на то, что население Польши в военные годы «не менее эффективно, чем нацисты», совершало злодеяния в отношении людей другой национальности.

Ранее Сатановский рассказал о российских возможностях присоединить не только Украину, но и другие соседние страны, оказавшиеся в зависимости от Вашингтона.