Вера Брежнева рассказала, чем похожа на собаку

Москва, 13 июля. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в профиле в Instagram милое фото с собакой. По ее мнению, у нее с четвероногим другом есть что-то общее.

На фото знаменитость с минимальным количеством макияжа держит в руках щенка. Артистка сравнила себя с этим животным, отметив, что родилась в год собаки.

«Могу и тапочки в зубах принести, и покусать, если обижают. А глаза такие добрые-добрые. В моих руках целая планета — Марс», — написала 38-летняя звезда.

Поклонники знаменитости восхитились естественной красотой жены продюсеры Константина Меладзе и отметили, что милота кадра зашкаливает.

«Какие милые!» — написала anilorak_and_ververa.

«Прелесть!» — добавила karavaeva_fit.

«Прелесть! Красота и милота с утра!» — порадовалась новому кадру larsaana.

Многие поклонники исполнительницы принялись поздравлять ее с новым «ребенком» в семье.

«Ух ты, с пополнением семьи», — написала aleksa_polskaya.

«Какой лапусик», — восхитилась arina_shogeni.

Вера Брежнева счастливо живет в браке с Константином Меладзе уже пять лет. Супруги редко публикуют в своих профилях в социальных сетях совместные фотографии. Но, как считают родные звездной четы, в отношениях пары царит гармония. Ранее дочь Валерия Меладзе рассказала о своих отношениях с Брежневой.