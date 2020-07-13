Москва, 13 июля. Бывшая жена солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова Мария опубликовала в Instagram видео своих родов. В двухминутном ролике молодая мама показала своим подписчикам, как она вместе со своим нынешним супругом — баскетболистом клуба «Зенит» Андреем Зубковым — ожидает прибавление в семье. Полгода назад у пары родился сын Саша.

Видео снято в роддоме. На архивных черно-белых кадрах запечатлено, как счастливые супруги находятся в ожидании этого важного события, а также сам процесс родов. Заботливый муж все время рядом с Марией и поддерживает ее. Когда маленький Саша появляется на свет, Андрей подносит ребенка своей к супруге, которая не может сдержать слез от счастья.

«Шесть месяцев назад родилось наше счастье! Раз муж поделился, то я решила тоже раскрыть вам тайну рождения нашего маленького зефирки. Как же быстро летит время!» — подписала кадры Мария.

Многих подписчиков в Instagram растрогало архивное видео супругов. Они поспешили оставить свои впечатления в комментариях.

«Я прям прослезилась! Как это круто!» — пишет пользователь Сети.

«Красивое видео, красивые родители, молодцы. Бесконечно счастливой и радостной жизни вашей семье. Батя молодец, мама — умничка», — восхищаются фанаты.

Мария и Андрей начали встречаться, когда девушка была замужем за Андреем Григорьевым-Апполоновым. В 2019 году они развелись, и Зубков сделал Марии предложение. Через год супруги объявили, что ждут ребенка. У Марии также есть два сына от бывшего мужа — Иван и Артемий.