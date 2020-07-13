Эксперт объяснил, почему России важно вести переговоры с Польшей под присмотром Германии

Сохранивший власть Анджей Дуда продолжит выступать за тесное сотрудничество Польши с США. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Дуда сохранил пост

Действующий глава Польши Анджей Дуда сохранил свой пост, одержав победу на выборах президента страны. В воскресенье прошел второй тур.

Как сообщает Государственная избирательная комиссия, Дуда заручился поддержкой 51,21% избирателей. Его соперник, представитель оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 48,79% голосов.

Явка избирателей составила 68,12%.

Дуда растерял позиции

Как отметил Иван Скориков, результаты второго тура президентских выборов в Польше показывают, что национал-консерваторы заметно растеряли позиции всего лишь за год, а пробрюссельские лево-либералы почти отыгрались с прошлогодней неудачи на выборах в Сейм.

«Причины общеевропейские. Во-первых, падение рейтинга любой власти из-за коронакризиса. Во-вторых, снижение популярности традиционной повестки консерваторов-евроскептиков после завершения истории с Brexit и затихание страстей с мигрантами и терроризмом», — пояснил Иван Скориков.

Что касается отношений с соседями и партнерами, то, по мнению политолога, партия Качиньского-Дуды за первую каденцию продолжила исполнять роль «адвоката» Украины в Европе.

«Даже громких исторических разборок из-за героизации бандитов из УПА1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) между Варшавой и Киевом не случилось. Зато антироссийская истерия усилилась еще больше. И не только в гуманитарной сфере. Варшава под дудку Штатов всячески противилась и противится реализации «Северного потока — 2». Фактор «русской угрозы» в избирательной кампании активно использовали оба кандидата. Анджей Дуда даже обзывал соперника «русофилом», хотя сам Ташковский постоянно требовал усилить давление ЕС и НАТО на Москву», — добавил Иван Скориков.

Эксперт заметил, что украинский вопрос ушел в тень на фоне соревнования в русофобии. При этом он напомнил, что первым поздравить переизбранного президента Дуду поспешил именно украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сохранивший власть Дуда продолжит выступать за тесное сотрудничество с США. Окрепшая оппозиция же больше ориентируется на Берлин. Вашингтону выгодно патронировать Польшу без посредников не то что в Берлине, но и даже в Брюсселе. В интересах же России общаться с Польшей под присмотром Германии, с которой нас связывают как обязательства в совместных энергетических проектах, так и в минском переговорном процессе по Донбассу», — заключил Иван Скориков.

Ранее Дуда заявил, что пропаганда ЛГБТ «хуже коммунизма». По его мнению, такая пропаганда влияет на личность разрушительно.

1 Организация запрещена на территории РФ.