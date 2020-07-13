Адвокат Алибасовых прокомментировал потасовку с участием сына продюсера на Первом канале

Москва, 13 июля. Сын продюсера Бари Алибасова стал участником массовой драки в эфире программы «На самом деле» на Первом канале. Адвокат семьи прокомментировал инцидент, в результате которого пострадали несколько человек.

В шоу участвовали Алибасов-младший и обвиняемые им в попытке отравления отца Андрей Назаров и Валерий Юрин. Между участниками встречи произошла потасовка. Юрин сообщил, что ему сломали мизинец, а Назарова увезли на скорой с кровотечением. По словам свидетелей, Назарову зашивали рассечение.

Адвокат Алибасовых Олег Сухов считает, что грядет разбирательства. Он не исключил, что Юрин обратится в полицию, однако это не означает, что виновником случившегося является Алибасов-младший.

«Пострадавший подтверждает факт нанесенных побоев, предъявляет медицинские документы и документы, которые бы свидетельствовали о том, кто именно нанес ему повреждение. Я не исключаю, что Юрин может подать такое заявление, единственное, нужно доказать, что в этом виноват именно Бари. Если Юрин участвовал в потасовке, упал и сломал палец, то Бари тут ни при чем», — сказал Сухов.

Он уверен, что «никакой уголовной катастрофы тут не будет».

Сын основателя «На-На» обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он обвинил Юрина и Назарова в отравлении отца, в результате чего музыкальный продюсер оказался в критическом состоянии.