Нинидзе откровенно рассказала о браке с Плетневым и романе с Виторганом

Москва, 13 июля. Известная российская и грузинская актриса Нино Нинидзе в день рождения рассказала о своих отношениях с мужчинами.

13 июля Нино отмечает 29-летие, ее считают перспективной актрисой. Дочь «советской Одри Хепберн» Ии Нинидзе считает, что всего должна добиваться сама. Она по-прежнему отказывается от протекции матери.

«Для меня было очень важно пройти этот путь, отстоять свой выбор», — объясняла Нинидзе.

Первые серьезные отношения Нинидзе завела с актером Кириллом Плетневым. О них стало известно в 2015 году. Актриса вскоре забеременела и родила сына Александра.

Нинидзе и Плетнев расписались в 2018 году, но через год расстались. После этого актрисе приписывали роман с режиссером Сергеем Бондарчуком.

Однако вскоре ее стали замечать вместе с Максимом Виторганом. Когда актер развелся с журналисткой Ксенией Собчак, он познакомил своего сына Платона с Нинидзе.

«Не знаю, повезло ли Максиму со мной. Я не стерва, грызть кому-то глотку в попытках доказать, что права, не стану», — заявила она в эфире радио Energy.

Однако поклонники считают, что Виторгану в новых отношениях стало намного комфортнее. Нинидзе, по их мнению, более женственная и сговорчивая, чем Собчак.