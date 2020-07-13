Кедми наглядно объяснил, почему Россия быстрее США выведет мир из «коронакризиса»

Москва, 13 июля. Израильский политических аналитик Яков Кедми прокомментировал работу РФ и США против распространения пандемии COVID-19.

Кризис, который сейчас наблюдается в мире из-за пандемии коронавируса, делает очевидным истинные политические процессы на международной арене. Так, в США предпочли отстраниться от участия в коллективной борьбе с COVID-19, отдав предпочтение «коронавирусному национализму». В то же время Россия проявила готовность оказать посильную помощь всем нуждающимся в ней.

На данное положение дел было обращено внимание политического аналитика, а также бывшего главы израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми, который, по сообщению новостного портала «Украина.ру», в эфире ITON-TV наглядно объяснил, почему Россия быстрее США выведет мир из «коронакризиса». Эксперт отметил, что россияне, в отличие от американцев, уже объявили о своей готовности предоставить всем нуждающимся доступ к российской вакцине от COVID-19.

«Это американцы сказали: «Мы никому не дадим». Это американцы полетели во Францию и сказали ученым: «Переходите к нам в Америку». Это американцы перекупали самолеты с оборудованием прямо на взлетной площадке, платя чемоданами денег, чтобы привезти это себе и не дать тому, кто купил», — указал он на аморальность поведения США на мировой арене в период разгара «коронакризиса».

Одновременно с этим Кедми указал на то, что пока в Вашингтоне занимаются «бахвальством и ведут нечестную игру», в Москве предпочитают молча работать над поиском решения проблемы. В качестве наглядного объяснения успеха РФ на данном поприще аналитик указал на тот факт, что в России сейчас «испытывается около двух десятков препаратов от коронавируса».

Ранее Кедми указал на негативные последствия массовых беспорядков в США, во время которых радикалы рушат памятники.