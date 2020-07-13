Королевский историк объяснил, почему принц Гарри чувствует себя растерянно в США

Лондон, 13 июля. Королевский историк Том Куинн рассказал, что принц Гарри столкнулся с моральными сложностями после переезда в Лос-Анджелес. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам эксперта, герцог Сассекский не знает, чем заняться в новой стране и как себя реализовать. С такой же проблемой сталкивалась и Меган, когда жила в Великобритании.

«Гарри чувствует себя немного растерянным, потому что сейчас он испытывает в Америке то, что Меган испытывала здесь», — сказал Том.

Историк добавил, что Меган пытается отвлечь супруга и найти ему интересное времяпровождение. Однако даже ее усилий не хватает, чтобы принц Гарри нашел свою «роль» в новой стране.

Фотограф Артур Эдвардс, который снимал принца Гарри с самого рождения, негативно отозвался об изменениях в его характере. По словам Эвардса, герцог Сассекский не общался с ним уже больше года, а виной всему Меган Маркл.

«К сожалению, за последние пару лет он полностью испортился. Он не разговаривал со мной в течение года. Я фотографировал его с тех пор, как он родился, и это было до нее», — заявил фотограф.

Герцог и герцогиня Сассекские переехали в США в начале пандемии. Они отказались от королевских титулов, чтобы заниматься собственным бизнесом. Однако в американских СМИ сейчас «гуляет» информация, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, супругам не удается зарабатывать деньги так быстро, как они планировали.