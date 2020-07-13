Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети

Москва, 13 июля. Продюсер Яна Рудковская, от которой подписчики несколько дней ждали комментариев по поводу скандала с певицей Ритой Дакотой, нарушила молчание.

Извиняться перед исполнительницей, которую оскорбила из-за бренда Louis Vuitton, она не стала. В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.

«Ритуся, заслушала до дыр, знаю каждый трек наизусть! В коем веке такое бы было! Все твои старания не прошли даром, молодчинка», — написала Рудковская.

Ранее бывшая участница музыкального шоу «Фабрика звезд» Рита Дакота заявила, что ее унизили компания Louis Vuitton и продюсер Яна Рудковская.

По словам певицы, ей предложили принять участие в конкурсе блогеров, в рамках которого осуществлялся розыгрыш 10 сумок от французского дома моды Louis Vuitton. Для участия в конкурсе было необходимо сделать фотографию с аксессуарами бренда. Организаторы розыгрыша попросили Дакоту съездить в бутик, чтобы сделать снимок.

Певица отправилась в люксовый бутик в сопровождении своей подруги, которая является вип-клиентом Louis Vuitton. Девушкам предоставили специальный «апартамент», в котором они сделали необходимые фотографии.

Позднее Дакота опубликовала один из этих снимков в своем Instagram, однако через некоторое время ей позвонил организатор конкурса и «дрожащим голосом сообщил, что в этот святой апартамент» есть доступ только для «уважаемых клиентов». Кроме того, организатор конкурса потребовал удалить снимок.

Через некоторое время певице позвонила продюсер Яна Рудковская, которая сообщила, что именно она является инициатором конкурса. Продюсер объяснила Дакоте, что из-за ее участия в конкурсе у нее возникли проблемы. По словам певицы, претензии Рудковской довели ее до слез. При этом в ходе телефонного разговора продюсер несколько раз повторила, что Дакота выглядит «дешмански», поэтому не может принимать участие в подобных конкурсах.