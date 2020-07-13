Клинцевич объяснил, почему США насмехаются над Китаем в деле ядерного разоружения

США хотят сохранить мировое доминирование, поэтому и насмехаются над Китаем, считает сенатор Франц Клинцевич. Таким образом член Совфеда прокомментировал заявление главы Ассоциации по контролю над вооружениями США Томаса Кантримена, сообщившего, что администрация президента США Дональда Трампа несерьезно подходит к Китаю по теме ядерного разоружения.

«Контроль над ядерными вооружениями — это серьезная работа. Это не должно быть предметом насмешливых заявлений, которые либо предназначены для внутриполитического эффекта, либо, как представляется, предназначены для того, чтобы каким-то образом смутить другое государство и заставить его изменить свою позицию», — привели РИА Новости слова Кантримена.

По его же мнению, Пекин заинтересован в дискуссиях по теме контроля над ядерным вооружением в формате пяти постоянных членов СБ ООН, однако не видит причин вступать в трехсторонний формат с США и Россией.

«Похоже, что никто в госдепартаменте не читал китайского заявления, прежде чем выпустить свое... Никто в администрации Трампа не готов обсуждать возможность сокращения арсенала США до размеров китайского арсенала», — добавил бывший заместитель госсекретаря США.

В свою очередь, российский сенатор Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Китай у США находится на особом счету с точки зрения экономической безопасности, и Вашингтон больше ничем не озабочен, кроме проседания своей экономики и потери влияния доллара».

«Поэтому американцы намерены продолжать политику абсолютного доминирования. Для них существует единственно верное мнение — это мнение США, а все остальные должны крутиться вокруг них. Сегодня, честно говоря, такая политика является не только контрпродуктивной, но опасной и нерезультативной. Контролировать оружие Китая сегодня не может никто, тем более США. Китай всегда идет на разумный диалог, с ним можно разговаривать, и такая страна, как Китай, которая создала свое ядерное оружие, никому не позволит вмешиваться в этот процесс и диктовать условия. Поэтому вот эти насмешливые заявления — это показатель недальновидной политики США. Они не соответствуют реалиям политического процесса и крайне вредны для всего мира. С Китаем нужно только договариваться», — уверен сенатор.

Более того, Соединенным Штатам Америки не нужен последний сдерживающий их договор об ограничении стратегического наступательного вооружения (СНВ-3), под который они и пытаются «подвести» Китай.

«Американцам необходимо бесконтрольное наращивание ядерных арсеналов и развитие средств его доставки, поэтому и звучат насмешки по отношению к КНР. Американцы уверены, что ядерное оружие должно быть только у них, тогда они будут оставаться самыми сильными, смогут и дальше диктовать свою волю остальному миру. Но так уже не будет, они просто этого не понимают, не могут смириться с закончившимся однополярным миром», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, Китайская Народная республика ранее обвиняла Соединенные Штаты в угрозе развязывания ядерной войны и предложила Вашингтону сократить ядерный арсенал до уровня КНР. В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Во время консультаций Москва указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы.