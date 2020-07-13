Гордон пообещал «привести в чувство» Владимира Соловьева с помощью «небольшого сюрприза»

Киев, 13 июля. Российского телеведущего Владимира Соловьева, который ранее резко высказался об украинском коллеге Дмитрии Гордоне, в понедельник вечером ждет «небольшой сюрприз», который поделит его жизнь на «до и после».

Об этом сам Дмитрий Гордон заявил на своем YouTube-канале, сообщив о необходимости «привести в чувство» Владимира Соловьева.

Напомним, ранее российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в своей передаче на канале «Россия-1» яростно раскритиковал украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, сравнив его с нацистским преступником Йозефом Геббельсом и пригрозив ему трибуналом. По словам Соловьева, таких, как Гордон, необходимо отдавать под суд, по решению которого затем отправлять в тюрьму или даже казнить.

В ответ украинский пропагандист записал видеоролик, который опубликовал на своем YouTube-канале.

«Обращаюсь сейчас ко всем неравнодушным. На территории РФ, в городе Москве, живет человек, которому срочно необходима неотложная медицинская помощь. Его зовут Владимир Соловьев. С ним приключилась большая беда. И я прошу всех, кто движим идеями любви к ближним, найти лучших психиатров, чтобы они смогли Соловьеву помочь», — заявил Гордон.

Кроме того, Гордон добавил, что в понедельник, 13 июля, в 18.00 он выложит на канале «небольшой сюрприз» для Владимира Соловьева, который якобы должен будет «привести в чувство» российского журналиста.

«Настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь. Мало того, мне кажется, жизнь Владимира Соловьева разделится на два этапа: до того, что он увидит, и после», — пообещал Гордон.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон раскритиковал политику украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что именно он в свое время уговорил актера и шоумена заняться политикой и помог ему выиграть на выборах.