В ДНР отреагировали на очередную попытку Киева подключить США к переговорам по Донбассу

Уже более пяти лет Украина планомерно игнорирует взятые на себя обязательства; Киев теряет доверие уже даже европейских держав. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР Олег Онопко.

Подключение США

Украинские власти выступают за участие Соединенных Штатов и Великобритании в «минском» и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию ситуации на территории Донбасса. Об этом заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.

«Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведется сегодня с РФ при помощи ОБСЕ в минском формате и в «нормандском формате» благодаря лидерам Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум», — заявил он.

По его словам, Киев активно ведет консультации и обсуждения о расширении форматов переговоров. Резников выразил надежду на то, что США и Великобритания окажут Киеву финансовую поддержку.

Ради лишнего доллара

Как отметил Олег Онопко, заявление Киева — это очередная и традиционная спекулятивная тема украинской политической риторики. С первых дней «минского формата» Украина пытается ввести США и другие посторонние государства в переговорный процесс.

«Это уже стало недоброй традицией. Впрочем, всем очевидно, что в реальности США и так являются негласными участниками переговоров. Вашингтон говорит Киеву, что делать, и Киев, со свойственной ему неуклюжестью пытается эти указания выполнять. Но очевидно, что перенести этот механизм украинской внешней политики на минскую площадку просто невозможно, а все подобные призывы и месседжи бессмысленны и контрпродуктивны», — пояснил депутат.

Онопко напомнил, что существует комплекс мер, есть Минские договоренности, есть форматы встреч и регламенты принятия решений. Однако уже более пяти лет Украина планомерно игнорирует взятые на себя обязательства. Уровень доверия как к украинским политикам, так и к стране в целом на международной арене из-за этого упал уже ниже всяких разумных пределов.

«Но тем не менее нелепые предложения от Киева продолжают появляться в информационном пространстве. Безусловно, это только внутренний пиар, который даже не предполагает реализации. Это шум ради шума, ради лишнего пункта в рейтинге и лишнего доллара в гранте. В реальности этого не будет. «Минск» согласован, поддержан резолюцией Совбеза ООН и подлежит неукоснительному выполнению. Изменения формата недопустимы», — заключил Олег Онопко.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.