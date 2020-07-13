Фанаты обрушились на Наталью Фриске, исполнившую хит покойной сестры на свадьбе

Москва, 13 июля. Сестра певицы Жанны Фриске Наталья исполнила хиты покойной исполнительницы на свадьбе. Поклонники звезды пришли в бешенство, узнав, что родственница знаменитой артистки использует ее композиции.

В Сети появилась видеозапись, на которой сестра Фриске исполнила песню «Где-то летом» на свадьбе в одном из ресторанов Москвы. Девушка была одета в ярком платьем в пол, которое сильно напоминает костюм покойной исполнительницы.

Интернет-пользователи, увидев выступление младшей сестры, обрушились на знаменитость с критикой. Фолловеры пришли в ярость, что девушка пытается настолько копировать свою звездную родственницу, выбирая не только одежду в стиле Фриске, но и делая прическу и макияж.

«Копирует сестру, но ей никогда не быть Жанной», — констатировал paradoks771.

«Не позорилась бы… Жанна была уникальная. Царство ей небесного!» — написал bags_watches.kz.

«Ей до сестры, как до звезды на небе. Ни голоса, ни внешности», — указала 886olga.

«Пусть закроет рот и не позорится», — потребовала elena_postolakyan.

Некоторые поклонники не на шутку обеспокоились, что Наталья решила петь песни своей сестры, и увидели в этом плохой знак.

«Это плохой знак повторять судьбу сестры», — добавила ninakuzminchuk.

При этом некоторые пользователи похвалили женщину, посчитав, что таким образом творчество Жанны продолжает жить.

«Молодец! Пусть творчество Жанны звучит», — написала artemeva.evgenia.