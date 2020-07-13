Лопырева рассказала фанатам, куда перебралась из жаркого Дубая

Анкара, 13 июля. Блогер, телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева после жалоб на жару в Дубае перебралась на новое место. Теперь она радует фанатов снимками с пляжей Турции.

Лопырева весь период самоизоляции провела в Объединенных Арабских Эмиратах и постоянно жаловалась на невыносимую жару. Модель большую часть времени проводила дома с включенным кондиционером. Кроме того, не раз возникали конфликты с близкими из-за жизни в «четырех стенах».

В одном из последних постов в Instagram Лопырева сообщила о переезде в Турцию. Модель опубликовала яркое фото, на котором лучезарно улыбается и держит в руках освежающий напиток. На другом снимке она позирует в ярком купальнике.

Фанаты остались в восторге от публикаций и позавидовали роскошному отдыху Лопыревой.

«Очень хочется в любимую Турцию с семьей — насладиться морем и самым лучшим летним временем», — написала vigdorovich_nastya.

«Несколько лет назад в первый раз были на море, выбор пал на Турцию. <…> Нам очень понравилось, не хотелось уезжать. Очень любим море. Здорово бы было снова побывать там», — призналась zuy.p.

Ранее Лопырева записала видео, в котором подробно рассказала поклонникам, как ухаживает за волосами. Вот только подписчиков заинтересовали не столько советы, сколько внешний вид звезды. Она выбрала для съемки откровенный шелковый наряд на тонких бретелях и пренебрегла нижним бельем.