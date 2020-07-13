Климкин признал, что даже гипотетический распад России не поможет Украине

Киев, 13 июля. Россия не будет относиться к Украине лучше даже, если представить, что она когда-нибудь расколется, и на ее территории образуются другие государства. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он предложил представить ситуацию, когда Россия якобы «начнет сыпаться».

«Кстати, я не очень представляю себе идею, что если Россия начнет сыпаться, то на ее месте будут страны, которые будут больше нас любить» — сказал Климкин.

В эфире украинского «Пятого канала» он добавил, что прошедшее в России недавно голосование за поправки к Конституции, где подавляющее большинство проголосовало «за» — яркое тому свидетельство. По мнению дипломата, в России мало людей, позитивно относящихся к Украине.

«Людей, которые позитивно относятся к Украине можно пересчитать по пальцам в России. И не нужно надеяться, когда мне говорят, что может быть мы подождем, «мудрый индеец» — это не для нас, можем не дождаться», — резюмировал бывший министр.

Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский рассказал, что перемены в отношениях Украины и РФ возможны лишь в том случае, если они произойдут в Киеве — примирение может случиться с «совсем другой Украиной». Он обратил внимание на то, что Украина как государство в нынешнем формате отношений для России потеряна.

По мнению эксперта, только в этом случае может быть поставлен вопрос о новых тенденциях в российско-украинских отношениях. При этом он скептически настроен на примирение Киева и Москвы в ближайшем будущем.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в 2014 году после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.