Дандыкин объяснил, чем может обернуться для США пожар на корабле USS Bonhomme Richard

Москва, 13 июля. Десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6), который загорелся на военно-морской базе в Сан-Диего, придется либо капитально ремонтировать, либо списывать. Об этом сообщил военный эксперт, капитана 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik.

«Если пожар будет продолжаться несколько дней, то придется либо делать капитальный ремонт этого корабля, либо списывать его. Все это очень серьезно. Главное, чтобы не пострадали люди, которые борются за живучесть судна. Это всегда самое серьезное испытание для моряков», — отметил военный эксперт.

Как сообщает ТАСС, возгорание произошло в воскресенье, 12 июля, в 8.30 утра. Корабль находился на техническом обслуживании. Его экипаж составлял около 1000 человек. На борту находилось 160 моряков, 17 из которых пострадали во время происшествия. Получили травмы еще четверо гражданских.

Видео опубликовал местный отдел пожарно-спасательной службы. По данным Тихоокеанского флота США, на USS Bonhomme Richard находится несколько тонн топлива, поэтому тушение корабля может занять несколько дней. Представитель командования Тихоокеанского флота США, контр-адмирал Филип Собек, сообщил, что возгорание произошло не в результате взрыва. Однако пока причину установить сложно.

По мнению Василия Дандыкина, есть две причины возгорания.