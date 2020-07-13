Посольство Венгрии удалило пост об открытии границ с Россией

Москва, 13 июля. Условия ограничений на въезд в Венгрию для россиян остаются прежними — посетить страну по туристической шенгенской визе гражданам РФ по-прежнему нельзя. Об этом сообщили в посольстве европейского государства в Москве.

«Внимание! Все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными! Дальнейшие подробности будут опубликованы на нашем сайте в течение дня», — говорится в сообщении венгерского диппредставительства в Facebook.

Ранее в посольстве Венгрии опубликовали запись, которую многие СМИ трактовали как означающую открытие границ с Россией. В ней сообщалось, что граждане РФ попали в так называемый «желтый список», и могут с 15 июля въехать в страну при наличии справки, подтверждающей отрицательный результат теста на коронавирус нового типа.

Однако позднее этот пост в диппредставительстве удалили и заявили, что он был понят неправильно.

Если бы информация о российских туристах соответствовала действительности, Венгрия стала бы первой страной Евросоюза, открывшей границы для России.

На сегодняшний день немногие страны возобновили международное авиасообщение, которое было прекращено в связи с пандемией. Кроме того, те государства, которые уже решились на этот шаг, в первую очередь разрешили въезд своим соседям.

РФ еще не открыла перелеты за рубеж, поскольку во многих странах ситуация с COVID-19 остается сложной. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предположил, что страна может возобновить международное авиасообщение в августе. По его словам, Росавиация не планирует никаких полетов за границу до 1 августа, поскольку действует запрет.