Донбасс, 13 июля. Донецк под огнем минометов. СБУ по приказу командования силовой операцией репрессирует недовольных местных жителей. Армия Киева продолжает самоуничтожаться. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки армейские подразделения Киева совершили три обстрела населенных пунктов Донецкой Народной Республики. По Горловке украинские силовики стреляли из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, по Донецку и Спартаку — из 82-мм минометов.

«Защитники» Украины бесчинствуют в зоне ООС

Ограбления, воровство и порча чужого имущества — далеко не единственные правонарушения, совершаемые украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей в зоне конфликта. Зачастую «освободители» подвергают опасности жизни и здоровье людей даже на дорогах. Об очередном подобном инциденте рассказали в Народной милиции ЛНР.

В пятницу, 11 июля, украинский экипаж боевой машины пехоты наехал на остановку общественного транспорта в районе Попасной Луганской области. В этот момент там находились трое пенсионеров, которые остались живы лишь благодаря крепкой конструкции сооружения. Пожилые люди обратились с жалобой в администрацию района, в которой потребовали рассмотреть вопрос о запрете перемещения украинских военных на боевой гусеничной технике в населенных пунктах.

Кравченко «спустил собак» на местных жителей Авдеевки

О результатах рассмотрения жалобы луганских пенсионеров украинскими властями пока ничего неизвестно. В то же время разведка Народной милиции ДНР докладывает о том, что командующий Операцией объединенных сил генерал Владимир Кравченко всерьез озабочен негативным отношением жителей подконтрольных ВСУ населенных пунктов к военнослужащим и украинскому командованию. Кравченко получил указания от Минобороны о том, что до 15 июля он должен предоставить информацию о разбирательствах по фактам обращений местного населения. На горячие линии силовых структур поступало множество жалоб на военных.

Люди жалуются на размещение военной техники в жилых районах, мародерство, занятие домов и воровство. Причем только из одной прифронтовой Авдеевки за июнь поступило более 50 обращений, но вместо решения поставленных вопросов украинское командование пошло другим, давно обыгранным путем, — военные стали запугивать недовольных гражданских. Донецкому управлению Службы безопасности Украины из штаба ООС поставлена задача усилить работу с местным населением.

Спецслужбисты уже начали решать вопросы. Донецкая разведка сообщает о нескольких задержаниях украинских граждан, не обошлось и без применения пыток. Также стоит напомнить о задержании на пункте пропуска «Новотроицкое» гражданина ДНР, это произошло 22 июня. Кроме того, согласно полученной разведкой информации, 10 июня в Авдеевке сотрудники СБУ остановили женщину с паспортом Донецкой Народной Республики. Ее доставили в мариупольский отдел, где могут предъявить обвинения в сотрудничестве с республиканскими властями.

Небоевые потери ВСУ

Украинские военнослужащие, несмотря на седьмой год войны и, казалось бы, серьезный опыт на передовой, продолжают нести абсурдные небоевые потери. К примеру, солдаты 93-ей механизированной бригады, как сообщают в луганском оборонном ведомстве, решили использовать для оборудования своих позиций 82-мм мины, не дожидаясь поставки окопных зарядов. В результате работ двое военнослужащих получили осколочные ранения.

В донецком оборонном ведомстве сообщают о двух самоубийствах украинских солдат. Счеты с жизнью свели военнослужащий 57-ой мотопехотной бригады и младший сержант 79-ой десантно-штурмовой бригады.