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Донбасс сегодня: мирные жители выступают против ВСУ, СБУ объявила охоту на недовольных

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Донбасс сегодня: мирные жители выступают против ВСУ, СБУ объявила охоту на недовольных

Донбасс, 13 июля. Донецк под огнем минометов. СБУ по приказу командования силовой операцией репрессирует недовольных местных жителей. Армия Киева продолжает самоуничтожаться. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки армейские подразделения Киева совершили три обстрела населенных пунктов Донецкой Народной Республики. По Горловке украинские силовики стреляли из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, по Донецку и Спартаку — из 82-мм минометов.

«Защитники» Украины бесчинствуют в зоне ООС

Ограбления, воровство и порча чужого имущества — далеко не единственные правонарушения, совершаемые украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей в зоне конфликта. Зачастую «освободители» подвергают опасности жизни и здоровье людей даже на дорогах. Об очередном подобном инциденте рассказали в Народной милиции ЛНР.

В пятницу, 11 июля, украинский экипаж боевой машины пехоты наехал на остановку общественного транспорта в районе Попасной Луганской области. В этот момент там находились трое пенсионеров, которые остались живы лишь благодаря крепкой конструкции сооружения. Пожилые люди обратились с жалобой в администрацию района, в которой потребовали рассмотреть вопрос о запрете перемещения украинских военных на боевой гусеничной технике в населенных пунктах.

Кравченко «спустил собак» на местных жителей Авдеевки

О результатах рассмотрения жалобы луганских пенсионеров украинскими властями пока ничего неизвестно. В то же время разведка Народной милиции ДНР докладывает о том, что командующий Операцией объединенных сил генерал Владимир Кравченко всерьез озабочен негативным отношением жителей подконтрольных ВСУ населенных пунктов к военнослужащим и украинскому командованию. Кравченко получил указания от Минобороны о том, что до 15 июля он должен предоставить информацию о разбирательствах по фактам обращений местного населения. На горячие линии силовых структур поступало множество жалоб на военных.

Донбасс сегодня: мирные жители выступают против ВСУ, СБУ объявила охоту на недовольных

Люди жалуются на размещение военной техники в жилых районах, мародерство, занятие домов и воровство. Причем только из одной прифронтовой Авдеевки за июнь поступило более 50 обращений, но вместо решения поставленных вопросов украинское командование пошло другим, давно обыгранным путем, — военные стали запугивать недовольных гражданских. Донецкому управлению Службы безопасности Украины из штаба ООС поставлена задача усилить работу с местным населением.

Спецслужбисты уже начали решать вопросы. Донецкая разведка сообщает о нескольких задержаниях украинских граждан, не обошлось и без применения пыток. Также стоит напомнить о задержании на пункте пропуска «Новотроицкое» гражданина ДНР, это произошло 22 июня. Кроме того, согласно полученной разведкой информации, 10 июня в Авдеевке сотрудники СБУ остановили женщину с паспортом Донецкой Народной Республики. Ее доставили в мариупольский отдел, где могут предъявить обвинения в сотрудничестве с республиканскими властями.

Небоевые потери ВСУ

Украинские военнослужащие, несмотря на седьмой год войны и, казалось бы, серьезный опыт на передовой, продолжают нести абсурдные небоевые потери. К примеру, солдаты 93-ей механизированной бригады, как сообщают в луганском оборонном ведомстве, решили использовать для оборудования своих позиций 82-мм мины, не дожидаясь поставки окопных зарядов. В результате работ двое военнослужащих получили осколочные ранения.

В донецком оборонном ведомстве сообщают о двух самоубийствах украинских солдат. Счеты с жизнью свели военнослужащий 57-ой мотопехотной бригады и младший сержант 79-ой десантно-штурмовой бригады.

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