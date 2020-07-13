Андрей Губин впервые за 15 лет спел перед публикой

Москва, 13 июля. Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике. Певец исполнил хит Леонида Агутина «На сиреневой луне».

Видео выступления опубликовал в своем Instagram участник пятого сезона шоу «Голос» Илья Бардо. Артист отметил в публикации караоке-клуб «Кадриль». Очевидно, именно там Губин и тряхнул стариной.

«Годы работы на эстраде берут свое, как не крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту!» — написал Бардо в описании к видео.

В комментариях пользователи засыпали Губина комплиментами и выразили надежду, что он вернется на сцену.

«Андрей, возвращайся. Начало положено, мы все ждем продолжения. Ты супер, ничуть не изменился, такая же зажигалка, как и много лет назад», «Какой молодец, что поделился с нами!!! Андрею, конечно, надо выступать! Может, этот шаг поможет ему выйти из депрессии», «А голос все такой же красивый! Зря он не выступает», «Очень хочется, чтобы (Губин) вернулся на сцену, чень хочется услышать новые песни и старые. Пусть возвращается», — написали они в многочисленных комментариях к записи.

Напомним, в последний раз Губин выступал перед публикой в 2005 году, спев в Кремлевском дворце песню «Мама Мария». Певец был вынужден уйти со сцены из-за левосторонней прозопалгии лица. Эта болезнь причиняет ему постоянные боли и спазмы.