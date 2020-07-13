Иммунолог назвал три возможности избежать заражения коронавирусом

Москва, 13 июля. Иммунолог Николай Крючков рассказал, есть ли генетические мутации, которые некоторым людям помогают избегать коронавируса. Как пишут средства массовой информации, «защитные» варианты генов пытался «привить» первым в мире генно-модицифированным младенцам китайский ученый Хэ Дзянькуй.

Журналисты напомнили, что у некоторых людей существуют мутации, благодаря которым практически исключена вероятность заразиться ВИЧ. Специалист объяснил, что человек не заразится коронавирусом при встрече с ним или переболеет в легкой форме в трех случаях.

В первом случае у человека очень быстрый и сильный неспецифический (то есть врожденный) иммунитет. Он объяснил, что при малой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм.

«Никаких симптомов в этом случае не будет. Но и иммунитета к коронавирусу, скорее всего, не возникнет», — уточнил он.

Во втором случае человек заразился, но у него сильный иммунитет.

«Такое возможно, скажем, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами («обычные» простуды)», — сказал иммунолог.

Как пишет KP.Ru, если организм сильный, но склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. В этом случае болезнь будет протекать в легкой форме.