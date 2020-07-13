Повышение пенсий в августе: кого коснется, размер надбавки, пенсионные баллы

Некоторые категории российских пенсионеров в августе 2020 года начнут получать повышенные выплаты. Кого затронет увеличение пенсий и как будет проходить индексация — в материале Федерального агентства новостей.

Увеличение пенсий работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры в августе 2020 года начнут получать увеличенные выплаты. Как сообщали в Пенсионном фонде России, повышение затронет пенсионеров, которые работали в 2019 году — эта категория россиян начнет получать страховую пенсию в повышенном размере.

Ежегодная максимальная прибавка может составить три пенсионных балла.

«Максимальная прибавка от перерасчета пенсии за отработанный 2019 год ограничена стоимостью трёх пенсионных баллов. В денежном эквиваленте для большинства пенсионеров эта сумма составит около 271 рубля», — говорится в сообщении ПФР.

При этом размер прибавки к пенсии зависит от размера зарплаты пенсионера. Выплата будет рассчитана для каждого из них индивидуально. Августовская корректировка выплат пройдет автоматически.

Депутат Исаев: Перерасчет пройдет беззаявительно

Беззаявительное повышение пенсий в августе 2020 года стало устранением бюрократических препятствий. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в комментарии ФАН.

Парламентарий отметил, что августовская корректировка выплат работающим пенсионерам является традиционной.

«Ежегодно в августе производится перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Они продолжают работать — у них накапливаются баллы. В связи с этим пенсия должна быть увеличена. Каждый год с 1 августа такой перерасчет осуществляется — это правильно и нормально», — сказал Андрей Исаев в комментарии ФАН.

Беззаявительный перерасчет выплат является показателем преодоления бюрократических барьеров, добавил парламентарий.

«Перерасчет пройдет беззаявительно, и это хорошо. Потому что понятно, что заявление в данном случае носило формальный характер. Кто против того, чтобы ему увеличили пенсию? Поэтому это — устранение бюрократических препятствий», — резюмировал Андрей Исаев.

Накопительные пенсии увеличат на 9,13%

Накопительные пенсии россиян в августе 2020 года повысят на 9,13%. Как сообщали в ПФР, этот коэффициент был определен в соответствии с результатами инвестирования накоплений по итогам 2019 года. Августовский перерасчет накопительных пенсий коснется 80 тысяч человек.

Средний размер накопительной пенсии в 2020 году составляет 956 рублей в месяц.

Повышение для участников программы софинансирования

Выплаты в августе увеличат и участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Этой категории россиян средства начисляют не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой — то есть в период, который человек определяет сам. С августа выплату повысят на 7,99%.

По данным Пенсионного фонда, надбавка составит 7,99%. Такую пенсию в России получают 32 тысячи человек.