Москва, 13 июля. Украина давно превратилась в «бордель с оказанием сексуальных геополитических услуг за деньги», договариваться с ней бессмысленно. Об этом заявил журналист и политолог Михаил Леонтьев.

Он напомнил о том, как замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе «театром абсурда».

По мнению Леонтьева, нет никакого смысла вести диалог с Украиной как с политическим субъектом, поскольку таковым она не является.

«Проблема в том, что там наши люди – и не только в Донбассе. Эту «Свадьбу в Малиновке» нужно как-то кончать», – констатировал журналист.

Недавно вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения «неактуальными» и заявил о вероятном их пересмотре. В Кремле отметили, что Киев в очередной раз пытается сорвать мирный процесс, лишая смысла прежние переговоры.

А затем Резников и вовсе заявил о желании Украины расширить «нормандский формат» и заодно минский по Донбассу. Киев надеется, что Вашингтон и Лондон окажут ему поддержку, в том числе финансовую.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.