Киев, 13 июля. СБУ пресекла попытку запустить процесс выхода Закарпатской области из состава страны, подняв в международных инстанциях вопрос о незаконности присоединения этих территорий к Украине в 1920 году.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники пытались в международных институтах оспорить законность заключения в 1920 году Трианонского мира, по которому Королевство Венгрия потеряло часть территорий, в том числе и земли, составляющие современную Закарпатскую область. СБУ пресекла попытку выхода Закарпатья из состава Украины.

«Контрразведчики СБУ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» Уголовного кодекса Украины», — приводит сообщение пресс-службы СБУ интернет-портал «ПолитНавигатор».

По имеющейся у СБУ информации, за началом процесса обжалования в международных институтах итогов заключенного в 1920 году Трианонского мирного договора стоят не только представители зарубежных организаций, но и украинцы. В частности, в рамках возбужденного уголовного дела задокументирован факт сбора подписей под петицией за отмену условий Трианонского мирного договора, которым по поручению представителей иностранных организаций в Закарпатской области занимались украинские граждане.

«Инициированная СБУ экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины», — сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи СБУ сообщили организатору анкетирования, гражданину Украины, о подозрении в деятельности, направленной на выход Закарпатской области из состава Украины, и избрали ему меру пресечения. В настоящее время следователи проверяют информацию о том, привлекались ли к данной антиукраинской деятельности другие организации и частные лица.