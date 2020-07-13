Отдых с детьми на море в России: куда поехать в 2020 году

Куда отправиться с семьей этим летом? Где отдых в России с детьми не разочарует? Где можно отдохнуть недорого? Полный перечень мест с пляжами и комфортным размещением.

Россия — страна огромная, и морей у нас много. Большая часть из них находится у северной границы, а туристических и курортных — четыре:

Черное — любимое россиянами;

Азовское — выбор для отдыха в России с детьми;

Балтийское — прохладное, но не требующее акклиматизации для жителей Петербурга и других северных городов;

Каспийское — рай для рыбаков и раздолье для детворы.

Традиционные курорты, конечно, — города черноморского и азовского побережий. Здесь сферы туризма и отдыха развиваются десятилетиями. И главные действующие лица давно определены.

Отдых в России с детьми: популярные курорты

Начинать этот перечень принято с Сочи и Ялты. Эти города — знамена курортной отрасли юга России. Они признаны в нашей стране и в мире, ведь не случайно сюда ежегодно приезжают сотни тысяч иностранцев. И для размещения самых требовательных гостей найдутся пятизвездочные отели, современные пансионаты и санатории.

Сфера развлечений здесь развита, как нигде. Любой каприз, будь то развлечения на пляже, поездка в сафари-парк или денек в горах, легко удовлетворить. Климат и рельеф Сочи и Ялты похожи, как и порядок цен. Это самые дорогие курорты южнобережья.

Недорогой отдых с детьми на море в России

Но есть у этих городов и недостаток: их популярность настолько высока, что летом на улицах и пляжах не протолкнуться. Поэтому семьи, которые ищут условия подешевле и поспокойнее, могут рассмотреть и другие варианты на Черном море.

В Краснодарском крае:

Анапа;

Геленджик.

В Крыму:

Алушта;

Евпатория;

Феодосия;

Судак;

Коктебель.

В последние годы серьезно вырос уровень отдыха в Крыму. «Совковые» пансионаты уходят в прошлое. Их вытесняют современные частные мини-отели и гостиницы. По всему ЮБК, от Судака до Алушты, располагаются небольшие отели с комфортабельными номерами и морем буквально в 10 метрах. Крым привлекателен и потрясающей экскурсионкой:

дворцы южнобережья;

горные маршруты в Крымских горах;

сафари-парк «Тайган»;

бесподобный Никитский ботанический сад;

зоопарки;

аквапарки;

дельфинарии.

Здесь есть, чем заняться на отдыхе с детьми на море в России. Эмоций и впечатлений от недельной поездки хватит на весь год.

Спокойный и бюджетный отдых в России с детьми

Расслабляться под шум волн на песчаном берегу и наблюдать за полетами кайтсерферов над морскими волнами. Если, по-вашему, лучший отдых — это 10 безмятежных дней в уютном пансионате, отправляйтесь в любой из курортов Азовского моря. В Краснодарском крае:

Ейск;

станицы Голубицкая, Кучугуры.

В Крыму:

поселки Ленинского района (Мысовое, Щелкино, Песчаное);

пригород Керчи (Новоотрадное, Золотое, Юркино, Осовино).

Отдыхать в Ейске и Голубицкой будет веселее. Там достаточно развлечений вне моря. С крымской стороны Азов — это только пляж и трехразовое питание в частных пансионатах. Ну и плюс школы кайтинга и виндсерфинга для тех, кто устал валяться на пляже.

Лучшие пляжи для отдыха с детьми на море в России

Единственный пляж российского южнобережья, награжденный «Голубым флагом», — Массандровский в Ялте. Он получил этот титул в 2017 году как самый чистый и благоустроенный.

Пляжи Черного моря — песчаные и галечные (на ЮБК — сплошь галька среднего и крупного размера). Берега Азовского моря — песчаные: песок желтый, с примесью ракушки. Азов прогревается быстрее Черного моря, поэтому сезон здесь начинается уже в середине мая и продолжается до середины сентября.

Среди знаменитых пляжей:

«Ривьера» в Сочи;

«Золотой» в Феодосии;

«Центральный» в Ейске;

«Чайка» в Геленджике;

«Парк Победы» в Севастополе.

Менее популярен, но заслуживает внимания пляж в поселке Оленевка под Евпаторией. За белый песок и кристально чистую воду он получил название «Российские Мальдивы». А если вы хотите уехать, как можно дальше от людей и поставить палатку на берегу моря в абсолютно безлюдном месте, отправляйтесь на Генеральские пляжи в Керчи. В Восточном Крыму все еще сохранились места, куда редко ступает нога человека. И этим счастливцем в 2020 году можете стать вы.