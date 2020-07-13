Инвалиды смогут использовать льготную парковку на такси и каршеринге

Москва, 13 июля. Люди с ограниченными возможностями смогут реализовать свое право на бесплатную парковку, передвигаясь на любом транспорте, заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Механизм реализации права инвалидов на бесплатную парковку изменился с 1 июля. В частности, скорректирован механизм использования знака «Инвалид», указал Вовченко.

Теперь не только инвалиды-владельцы своего транспортного средства могут парковаться по льготе, но такси и каршеринг, если в нем едет гражданин с ограниченными возможностями.

Чтобы получить льготную парковку, достаточно заполнить заявление через портал госуслуг или в личном кабинете Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ). Благодаря новой системе человек с инвалидностью сможет оперативно добавлять данные об авто, на которых он передвигается, чтобы получить льготную парковку.

«Заявление подается на один автомобиль, но данные в реестре обновляются уже через 15 минут. Благодаря такой скорости привязки, гражданам с инвалидностью станет проще пользоваться такси или каршерингом. То есть право на льготную парковку получат те, кто в данный момент физически перевозит гражданина с инвалидностью», —первый заместитель главы Минтруда.

Более подробно о новшествах в социальной сфере читайте в интервью первого заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко Федеральному агентству новостей.