Обнаженные модели Исхакова могли стать причиной развода с Гагариной

Москва, 13 июля. Поклонники назвали причину разрыва певицы Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым. Ни одной нормальной женщине не понравится, если муж фотографирует обнаженных моделей.

Накануне Дмитрий Исхаков опубликовал в Instagram фото девушки, которая кормит грудью ребенка. Он написал, что доволен своей работой.

Фанаты Гагариной предположили, что сейчас начнется настоящая буря в СМИ.

«Жду комментариев, надо на утро попкорн приготовить», — шутливо написал один из подписчиков. «Как, еще никто не вывел на чистую воду виновницу раздора? Опаздывают», — подметил другой пользователь. «Любимая тема фотографов и художников — женщины: и голые, и одетые. Выходя замуж за фотографа, нужно это принимать», — философски заметил третий подписчик. «Именно поэтому с Полиной разошелся, что на голых баб пялился», — уверенно заявила другая поклонница.

Напомним, что в мае Гагарина заявила о разрыве отношений с Исхаковым. Позже фотограф подтвердил эту информацию, добавил, что готов воспитывать детей вместе с певицей.

У Гагариной есть 13-летний сын от первого брака и трехлетняя дочь от союза с Исхаковым.