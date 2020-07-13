Путин назвал шаги, которые позволят России не оказаться в «хлюпающем болоте»

Москва, 13 июля. Президент России Владимир Путин призвал активнее действовать в процессе цифровизации отечественной экономики. С таким заявлением глава государства выступил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин потребовал создавать в сфере цифровизации условия и действовать решительнее, чтобы Россия была глобально конкурентоспособна.

«Если мы будем сидеть на одном месте ровно и ничего делать не будем, то так и будет вокруг нас хлюпать болото, так и не избавимся от избыточных административных барьеров — ни в строительстве, ни в других отраслях. Нужно двигаться здесь активнее, активнее и еще раз активнее», — сказал российский лидер.

Глава государства заявил, что «здесь нечего бояться, хотя понятно, что могут быть какие-то выпадающие доходы бюджета». Впрочем, нужно действовать смелее, и тогда, по словам Путина, будут расширен горизонт развития России, решены проблемы, связанные с повышением производительности труда и ростом экономики.

По словам Путина, у российского правительства уже есть некоторые планы в этой сфере, они должны быть реализованы, «нужно выстраивать новые горизонты работы в этом направлении».

Президент России призвал сейчас определить общенациональные задачи на предстоящие десятилетия. Глава государства отметил, что несмотря на объективные сегодняшние трудности, долгосрочные ориентиры остаются неизменными.