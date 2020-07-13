В России выявили 6537 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 13 июля. Медики зафиксировали 6537 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 733 699 случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 504 021 — 2960 вылечившихся за прошедший день. Скончались 11 439 пациентов — 104 летальных исхода за минувшие сутки.

Лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В общей сложности проведено более 23,2 миллиона тестов на COVID-19.

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов ранее отметил, что власти страны оперативно приняли все необходимые меры, которые позволили «обратить развитие эпидемии вспять». Однако риск распространения коронавирусной инфекции еще сохраняется, предупредил он и посоветовал продолжать соблюдать уже известные всем профилактические меры — носить маску, мыть руки, следить за социальной дистанцией, изолировать заболевших.

Политолог и экономист Юрий Дудчак высоко оценил решение властей России поэтапно снимать ограничительные меры. Такая тактика, по его мнению, позволит избежать развития европейского или израильского сценариев.