Японская диета: как пить воду и худеть без ограничений в еде

Подходит ли вам водная терапия для похудения? Какие требования предъявляет японская диета: меню и варианты питания. Какой результат стоит ждать?

Водная терапия для похудения зародилась в Японии и в последние годы стала очень популярной во всем мире. Ее называют японская диета, хотя это, скорее, не план питания, а режим гидратации. Соблюдая его, можно добиться хорошего увлажнения организма и избавиться от лишнего веса.

Принципы японской диеты

Преимущество системы питания в том, что для нее не нужно адаптировать рацион и отказываться от любимых продуктов. Но потребуется соблюдать несколько условий.

1. Начинайте день с воды. Выпивайте натощак каждое утро четыре-пять стаканов воды комнатной температуры. Слишком много? Это действительно так. Но в этом и есть суть водной терапии. Организм должен получать как можно больше воды. Если сложно начинать с такой «дозировки», подходите к ней постепенно. Пусть вначале будут один-два стакана. В течение нескольких недель доводите объем потребляемой с утра жидкости до рекомендуемой нормы.

2. Пейте в течение дня «по жажде». Объем выпиваемой жидкости в течения дня не регламентирован. Вы можете пить столько, сколько вам хочется. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Часто организм маскирует под чувством голода потребность в воде.

3. Сократите прием пищи до 15 минут. Временной интервал, в течение которого вы можете есть, составляет 15 минут. При этом японская диета не диктует, что именно вы должны есть. Теоретически, вы можете есть что угодно. 15-минутное «окно» не позволит съесть слишком много или переесть.

4. Ешьте не чаще, чем через два часа. Количество приемов пищи в сутки тоже ограничено. Но следующий прием должен состояться не ранее, чем через два часа после предыдущего.

Употребление достаточного количества воды очищает пищеварительную систему, улучшает состояние кишечника, предупреждает запоры. Жидкость создает ощущение наполненности желудка и снижает тягу к еде. Существуют данные исследований, которые показывают, что люди с лишним весом, которые выпивали 500 мл воды за 30 минут до еды, съедали на 13% пищи меньше. И это в перспективе помогло им снизить массу тела.

Согласно научным данным, питьевая вода увеличивает расход энергии тела в покое. Это значит, что, даже занимаясь повседневными делами, вы будете сжигать больше калорий, чем раньше. Увеличение энергозатрат при сокращении потребления пищи непременно приводит к снижению веса.

Японская диета: меню, эффективность

Несмотря на то, что диета не подразумевает ограничений в выборе продуктов, необходимо подойти к этому вопросу взвешенно. Ведь именно избыточная калорийность рациона зачастую становится причиной набора массы тела.

Откажитесь от источников «пустых калорий»: сахара, десертов, выпечки, обычных макарон, шлифованного риса. Замените их источниками долгих углеводов: цельными злаками, цельнозерновым хлебом. Включайте в рацион больше белковых продуктов: мяса, рыбы, молочных продуктов, бобовых. Не забывайте об овощах и фруктах: овощи должны использоваться в каждом приеме пищи. А фруктами замените десерты.

Переход на новый рацион позволит снижать вес безопасно (в пределах четырех килограммов в месяц). Такое медленное похудение не вызывает стресса у организма. И помогает сохранить достигнутый результат, продолжить снижать вес до нормы.

Улучшить и ускорить результаты помогает адекватная физическая нагрузка: пробежки, спортивная ходьба, плаванье, фитнес. Любой вид физической активности, который вам по душе, поможет похудеть.

Преимущества и противопоказания японской диеты

Сторонники диеты утверждают, что этот план питания помогает не только снижать вес. Но также:

улучшает работу мозга;

придает энергичность и бодрость;

помогает контролировать артериальное давление;

предупреждает головные боли.

Эти эффекты становятся логичным результатом нормальной гидратации организма. И если раньше вы пили недостаточно воды в течение дня, вы действительно почувствуете себя лучше.

Но важно учитывать, что потребность в жидкости у каждого человека своя. Она зависит от массы тела, физической активности. Переизбыток воды не менее опасен, чем ее недостаток. Он может вызвать критическое снижение уровня натрия в крови. И привести к гипонатриемии — состоянию, при котором возникают симптомы, характерные для отравления: рвота, тошнота, потеря сознания.

Несмотря на то, что четыре-пять стаканов воды, выпитые за один прием, скорее всего, не вызовут гипонатриемию, следует внимательно относиться к своему организму. И не «заливать» в себя жидкость насильно.

Нельзя рисковать и приступать к водной терапии без консультации врача людям с нарушениями работы почек. А если во время японской диеты вы почувствуете дискомфорт, необходимо уменьшить потребление воды.