Медведева восхитила поклонников фото в изящном платье

Москва, 13 июля. Известная российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram фото в красивом платье.

Медведева поражает поклонников подтянутой фигурой и хорошим вкусом. Она выбирает только изящные наряды, подчеркивающие ее молодость и красоту.

«Ты необыкновенная талантлива во всем. Удачи во всех твоих начинаниях, с уважением и любовью», — написал восхищенный подписчик. «Нет предела совершенству», — отметила еще одна поклонница.

Евгения Медведева — молодая российская фигуристка, в сентябре ей исполнится 20 лет. За свою спортивную карьеру Медведева стала двукратной чемпионкой России и Европы, серебряным призером Олимпийских игр.

На Олимпиаде в Корее Медведева уступила россиянке Алине Загитовой, которая завоевала золотую медаль. После победы Загитовой Медведева решила уйти из российской команды и стала тренироваться в Канаде.

Фанаты в России восприняли ее решение как предательство. Любители женского фигурного катания разделились на два лагеря: поддерживающие Загитову и болеющие за Медведеву.