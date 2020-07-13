Настя Ивлеева подарила мужу часы от швейцарского бренда по цене квартиры в Москве

Москва, 13 июля. Популярный российский блогер Настя Ивлеева подарила своему супругу, рэперу Элджею часы стоимостью квартиры в Москве.

Хип-хоп исполнитель отметил 9 июля свой день рождения — артисту исполнилось 26 лет. После громких празднований рэпер с гордостью показал поклонникам дорогущие подарки от возлюбленной.

Ивлеева подарила имениннику роскошные часы от швейцарского бренда Audemars Piguet. Их циферблат украшен белыми бриллиантами браслет-ремешок выполнен из белого золота и также усыпан сияющими камнями. Такие часы стоят от семи до 11 миллионов рублей — это стоимость неплохой однокомнатной кварты в Москве.

Блогер не ограничилась одними часами и подарила супругу еще блинги из золота и бриллиантов, которые так популярны в хип-хоп культуре.

«Короче, я в шоколаде», — подписал кадры Элджей.

Супруга рэпера репостнула его пост в сторис в Instagram и ответила благоверному: ««Просто люблю тебя, пупсик, и человек ты хороший».

Настя Ивлеева и Элджей долгое время скрывали свои отношения. Впрочем, и о браке звезд стало известно не сразу. Пара отпраздновала торжество в тайне от многих и скромно.