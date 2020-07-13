Ургант показал фанатам фото своих дочерей

Москва, 13 июля. Телеведущий Иван Ургант опубликовал в социальной сети фотографии своих дочерей. Несмотря на то, что Ургант редко показывает свою семью, недавно он похвастался снимками дочерей Валерии и Нины, а также жены Натальи Кикнадзе.

«Худшая реклама генетического теста», — написал Ургант под фотографией старшей дочери.

Поклонники пришли в восторг от снимков. По их словам, Нина очень похожа на отца. Одна из фанатов Урганта добавила, что девочка могла бы «ездить по правам Ивана и никто бы не догадался».

При этом младшая дочь, по словам пользователей, больше похожа на свою маму. Наталья Кикнадзе даже одевает ее в вещи, которые похожи на ее собственные. Они даже подстрижены одинаково.

Ранее Ургант высмеял фото Максима Галкина с обнаженным торсом. Ургант включил фото коллеги в хит-парад дачных фото «Пять вспышек прекрасного». Галкин позировал на фоне кустов сирени у себя в саду.

Соведущий Урганта Константин Анисимов подчеркнул, что в свои 44 года Галкин находится в чудесной форме.

Также Иван Ургант в своем шоу на Первом канале пошутил о том, как десантники могли бы отомстить Филиппу Киркорову за его двусмысленный ролик о мужской армейской дружбе. При этом он отметил, что Киркоров давно поет песни о ВДВ, к примеру, «Если хочешь лететь — лети», а «Цвет настроения синий», по словам ведущего, это ремейк на «Расплескалась синева».

Скандал вокруг шутки Киркорова вызвал неоднозначную реакцию. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин признался, что «не совсем понял, в чем претензия к этому славному безобидному певцу».