Военный аналитик назвал возможные причины пожара на корабле ВМС США в Сан-Диего

Разгильдяйство и непрофессионализм команды корабля могли послужить причиной мощного пожара в Сан-Диего, считает военный аналитик Василий Дандыкин.

Ранее командование надводными силами ВМС США сообщило, что число пострадавших при пожаре на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния выросло до 21. Ранее ведомство заявляло о 18 пострадавших.

«17 моряков и четверо гражданских лиц проходят лечение в местной больнице от не угрожающих жизни ранений. Для тушения пожара были мобилизованы все возможные средства», — значится в сообщении.

Сейчас на борту корабля находятся две пожарные команды, которые пытаются добраться до очага возгорания. В командовании подчеркнули, что причина происшествия пока не установлена, однако по мнению российского военного аналитика, капитана 1 ранга запаса Василия Дандыкина, ответственность за мощный пожар лежит на ремонтной бригаде и немногочисленном экипаже USS Bonhomme Richard.

«Пожар — это, пожалуй, самое большое несчастье для всех кораблей, и гражданских, и военных. Я в свое время был участником небольшого пожара на крейсере и могу сказать, что это самая большая опасность и для кораблей, и для экипажа, потому что огонь не знает преград. А военный корабль — это боезапас, это ракеты и торпеды, это масса топлива, все это потенциально может сдетонировать. Поэтому у нас на боевых кораблях всегда существует дозор, следящий за взрывобезопасностью. К пожару в Сан-Диего могло привести несоблюдение правил проведения ремонта. Например, при проведении сварочных работ могла быть промасленная ветошь и прочее. Ну и второе — низкие профессиональные качества тех, кто ремонтирует, и низкие профессиональные качества экипажа, который не соблюдает противопожарные нормы и правила взрывобезопасности», — говорит эксперт.

Сложность пожара обусловлена конструкцией американского УДК. Если классические американские крейсеры с управляемым ракетным вооружением имеют внутри большое количество переборок, задраив которые можно пресечь распространение открытого пламени, то внутренние помещения десантных кораблей изначально имеют большой объем.

«На обычных кораблях все это локализуется, задраиваются отсеки и, если моряки побеждают огонь, значит выживают, если нет — получают героев посмертно. Здесь большой корабль, огромные помещения для десанта, для техники, для катеров, вертолетов. УДК — это огромный корабль, и огню есть где разгуляться, поэтому его выживаемость зависит от профессионализма экипажа. А тут еще ремонт, значит экипаж ослаблен, 160 человек на борту — это кратная нагрузка на каждого. В этой ситуации все зависело от расторопности оставшихся на борту, от командира, ответственных. Скорее всего, корабль будет полностью уничтожен и его отправят в утиль. Так что разгильдяйство и непрофессионализм команды корабля могли послужить причиной мощного пожара в Сан-Диего», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, инцидент произошел на военно-морской базе в городе Сан-Диего утром 12 июля. Как ранее сообщило издание The New York Times, возгоранию предшествовал взрыв. USS Bonhomme Richard — универсальный корабль класса Wasp, способный перевозить вертолеты, амфибии, катера. Длина — 250 м, водоизмещение — более 28 тысяч тонн. В экипаже корабля более 1,1 тыс человек.