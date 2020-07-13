Коронавирус 13 июля: заявление Путина, Венгрия ждет россиян, Казахстан скорбит о жертвах

В России выявили 6537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии в стране составило 733 699.

Скончались накануне 104 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число летальных случаев в России, по данным на 13 июля, составило 11439.

Из больниц по выздоровлению выписали еще 2960 пациентов. Общее число вылечившихся в РФ составило 504 021.

В Москве за минувшие сутки выявили 672 заболевших коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 в столице — 230 029. Скончались накануне 25 москвичей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего в столице зарегистрированы 4168 летальных случаев, связанных с заболеванием. Из больниц по выздоровлению за сутки выписали еще 394 пациентов, поборовших COVID-19. Всего с начала эпидемии в Москве вылечились 164 954 человека.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией в России и других странах мира, произошедших за минувшие сутки.

Путин рассказал о смертности от COVID-19 в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что летальность от COVID-19 в России в разы ниже показателей других стран при расчете на 100 тысяч населения. В целом, отметил глава государства, ситуация выглядит неплохо.

«В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах. В том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения», — сказал Владимир Путин на совещании по нацпроектам.

Российский лидер добавил, что в борьбе с пандемией COVID-19 есть позитивная динамика. По его словам, сейчас необходимо аккуратно преодолевать ущерб, который эпидемия нанесла национальной экономике и социальной сфере.

Венгрия собралась открывать границы для россиян

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Согласно решению эпидемиологических властей страны, Россия вошла в число государств так называемой «желтой зоны».

Это значит, что с 15 июля граждане РФ смогут посещать Венгрию, говорится в сообщении посольства страны в РФ в Facebook. Однако при посещении россиянам нужно соблюдать несколько правил. Необходимо подтвердить отрицательный тест на коронавирус.

Граждане Венгрии и члены их семей, которые прибывают из России, а также лица, которые не имеют венгерского гражданства, должны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны. Если подозрения на COVID-19 нет, необходимо 14 дней соблюдать карантин. Иностранным гражданам с подозрением во въезде откажут, передает ТАСС.

Сейчас запись венгерского посольства в Facebook недоступна.

Казахстан скорбит о жертвах COVID-19

Память жертв пандемии COVID-19 в Казахстане почтили минутой молчания. Понедельник, 13 июля, объявлен в стране днем общенационального траура.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв пандемии.

«Сегодня мы чтим память соотечественников, жизнь которых оборвала коварная болезнь. Выражаю соболезнования родным и близким умерших. Уверен, единство и сплоченность помогут нам скорее преодолеть это испытание», — написал Токаев в своем Twitter-аккаунте.

За минувшие сутки в стране выявили 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заражений в Казахстане достигло 59899.