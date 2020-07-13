Крида подозревают в романе с 18-летней блогершей из Азербайджана

Москва, 13 июля. Российского певца Егора Крида подозревают в романтических отношениях с популярной 18-летней блогершей из Азербайджана Аминой Мирзоевой. Повод для слухов дал сам артист.

После ухода из лейбла Black Star исполнитель увлекся компьютерными играми и видеоблоггингом и познакомился со многими популярными игроками и звездами Сети. Одной из последних оказалась известная в Интернете под псевдонимом Tenderlybae (нежная малышка. — Прим. ФАН) Мирзоева.

Эта девушка начала носить медицинскую маску до того, как она вошла в повседневную жизнь людей в связи с пандемией, чем и заинтересовала множество своих фанатов, а также уже несколько лет хорошо зарабатывала на стриме — прямой трансляции действий на ПК.

В последнее время Мирзоева часто делилась совместными роликами с Кридом. Во время очередного стрима на платформе Twitch певец всячески подшучивал над ней и просил снять маску, а затем поцеловал. Поцелуй стал поводом для разговоров о том, что между звездами может быть роман. Но сами они пока никак не прокомментировали эту информацию.

Криду 26 лет, он успешен и свободен, поэтому вполне мог бы вступить в отношения. Ранее артист даже пытался найти себе спутницу среди участниц проекта «Холостяк», но общение с победительницей шоу Дарьей Клюкиной после окончания съемок не сложилось.

Мирзоева, родившаяся в Азербайджане, уже давно живет с семьей в России и тоже успешна в своей сфере, она занимается блоггингом с 13 лет. И хотя прославилась лишь два года назад, уверенно собирает по два миллиона просмотров и вызывает активный интерес у публики.