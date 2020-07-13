Витамин D: как выбрать подходящий препарат для взрослого и ребенка

Витамин D (кальциферол) входит в группу жирорастворимых витаминов. Он принимает участие в спектре основных процессов в нашем организме, поэтому его поступление в достаточном количестве крайне важно.

Без этого витамина невозможно здоровое усвоение кальция и фосфора, без него не будет крепких костей. Вещество регулирует рост скелета и мышечной ткани, именно поэтому в детском возрасте дефицит проявляется патологическими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Симптомы рахита, который возникает на фоне дефицита, видны невооруженным глазом:

искривление позвоночника и ног;

деформация спины;

опущение живота и увеличение его в объемах.

К счастью, сейчас рахит мало распространен. Внимание к здоровью новорожденных и детей с первых лет жизни, а также прием кальциферола по назначению врача позволяют избежать этого заболевания. Но как понять, что дефицит существует и потребность в приеме лекарственных средств уже есть?

Витамин D — какой лучше и кому необходим

В отличие от большинства витаминов и минералов этот мы практически не получаем с пищей. Он содержится лишь в нескольких продуктах, например, в жирной рыбе и яичном желтке. Но, как правило, оснований для беспокойства нет. Наше тело умеет производить кальциферол самостоятельно.

Он вырабатывается кожей под действием солнечного света, а также накапливается в эпидермисе. Врачи говорят, чтобы избежать дефицита достаточно проводить на улице всего 20 минут в день, но некоторые подвержены нехватке вещества:

люди с темной кожей;

курильщики;

те, кто проводит мало времени на солнце или бывает на улице не каждый день;

люди старше 65 лет;

женщины, привыкшие защищать кожу средствами с SPF;

дети и взрослые, страдающие ожирением, сахарным диабетом;

беременные и кормящие женщины.

В этих случаях необходимо сдать анализ на витамин D.

Какой витамин выбрать для взрослых и детей

Какой лучше препарат для взрослых и детей — подскажет врач, но есть несколько общих рекомендаций по выбору витаминов, которыми вы можете руководствоваться.

Перед покупкой необходимо сдать анализ на кальциферол. Он поможет определить, есть ли дефицит витамина. Чем выше нехватка вещества, тем больше его должно быть в препарате. Они отличаются объемом активного вещества, наличием добавок и формой.

1. Липосомальная форма. Липосомы — это крошечные частички жира, которые переносят витамин D. Наблюдения показывают, что биодобавка в липосомальной форме усваивается организмом лучше, чем в таблетках и капсулах. Это позволяет использовать меньшую дозировку препарата. Например, в объеме 2500 МЕ в качестве поддерживающей терапии.

2. Жидкость (капли концентрированные). Препарат в жидкой форме удобен при незначительной нехватке витамина, а также рекомендуется детям. Капли можно добавлять в напиток или первое блюдо. Выбирайте капли с витамином D3 в составе (он усваивается лучше, чем D2). И с добавлением витамина К, который работает синергетически (эффективен в паре) с кальциферолом. Он оздоравливает костную ткань, а также кровеносную систему и сердце.

3. Капсулы с высокой дозировкой. Принимать препараты кальциферола с дозировкой 10000 МЕ можно только по назначению врача. Их рекомендуют при диагностированных, выраженных дефицитах. Тем не менее, если диагноз поставлен, то использовать капсулы с высокой дозировкой вещества удобнее и дешевле, чем с меньшей. Во время курса лечения потребуется препарат с D3 в объеме 10000 МЕ, а по окончанию курса, для поддержания уровня вещества, — с дозировкой 5000-6000 МЕ.

4. Детская форма. Если есть возможность купить ребенку препарат в детской форме, то лучше это сделать. Растущий организм плохо переносит триглицериды с длинной цепью (они характерны для взрослых препаратов). Детские формы включают среднецепочечные триглицериды, которые лучше усваиваются организмом и могут быть обогащены витамином К2, который помогает кальциферолу всасываться в кровь из кишечника.

5. Жевательная форма. Многие люди предпочитают жевательные таблетки вместо обычных, так как они вкусные и их приятно принимать. Но в решении вопроса, какой витамин D лучше, такие препараты не станут правильным выбором. Для придания им вкуса в состав добавляют сахар или сахарные спирты. Последние не влияют на уровень глюкозы в крови, но могут вызывать несварение и проблемы с животом при длительном употреблении. Кроме того, жевательные таблетки делают с добавлением целлюлозы, а она ухудшает усвоение лекарства в сравнении с капсулами на масляной основе.

6. Пренатальная форма. Будущим и кормящим мамам нужно значительно больше витамина D, чем другим женщинам. Согласно научным данным, для предупреждения патологий развития малыша при беременности женщине необходимо получать не менее 4000 МЕ вещества. Тогда как в поливитаминных комплексах для беременных его дозировка не превышает 400-1000 МЕ. Пренатальная форма содержит достаточный объем — 4000-6400 МЕ, что соответствует рекомендованной норме для беременных и кормящих женщин.