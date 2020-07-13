Асмус шокировала фанатов откровенным признанием

Москва, 13 июля. Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала поклонникам о давнем желании — избавиться от волос на голове. Откровенное заявление артистки некоторых фанатов повергло в шок.

Удивившее зрителей признание девушка сделала в Instagram.

«Как я мечтаю побриться налысо. Просто — жалко, а вот для хорошей роли хоть завтра», — написала Асмус.

Некоторые поклонники тут же связали желание актрисы с предстоящим разводом с супругом Гариком Харламовым.

«Значит, хочется что-то поменять в жизни», — заметил пользователь под ником myntik.

«Точно, после развода с Гариком каре — это слишком скучно, вот налысо…» — написала miss_grebenkina.

«Бывают в жизни моменты, когда хочется, надо сбросить весь груз», — высказалась klo4kovamarino4ka.

Некоторые комментаторы припомнили актрисе скандал с фильмом «Текст», в котором есть откровенная сцена с ее участием. Девушка после выхода картины на большие экраны столкнулась с травлей.

«Мы и так поняли, что для «хорошей роли» ты не только голову побреешь…» — отрезала lara.larssen.

«Кристина, у вас крыша совсем поехала куда-то», — присоединился к критике gppdenis1.

Однако многие поклонники на фоне негативных комментариев поспешили поддержать Асмус и одарить ее комплиментами.

«Такому идеальному типу лица все пойдет, хоть налысо. Как Шарлиз Терон или Деми Мур», — подчеркнула tatjanatolstayapro.

Напомним, что Асмус и Харламов объявили о разводе в конце июня. Звезды опубликовали сообщения о расставании в своих аккаунтах в Instagram. В браке они прожили восемь лет.

Харламов объяснил, что ни пандемия, ни скандальный фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Асмус, в свою очередь, подчеркнула, что они не занимаются хайпом, и это решение было принято почти год назад, «до того как это стало мейнстримом».