Цена анальгина в России выросла почти на 40%

Москва, 13 июля. Средняя цена на анальгин российского производства в июне увеличилась на 26,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

Как пишет газета «Известия», теперь 10 таблеток дозировкой 500 мг стоят 17 рублей. В июне 2019 года цена такой пачки составляла в среднем 14 рублей.

Аналитики маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследовании фармацевтического рынка, зафиксировали, что стоимость анальгина в стране в зависимости от препарата и производителя выросла почти на 40%. По их данным, заметнее всего изменилась цена упаковки анальгина с 10 таблетками производителя «Медисорб» и с 20 таблетками от компании «Авексима» — на 38%, до 14 и до 65 рублей соответственно.

По информации сервиса «Мегаптека.ру», за год средняя цена анальгина в РФ выросла на 38,5%.

«Подорожание анальгина связано с импортируемой составляющей продукции и падением курса национальной валюты», — заявил директор по маркетингу фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов.

По его словам, в среднем стоимость упаковки препарата фирмы поднялась в цене на 16,5%, если сравнивать период первого полугодия 2020 года с аналогичным 2019-го.

В июне в DSM Group отмечали, что в стране в сравнении с прошлым годом увеличились продажи антидепрессантов. По данным аналитиков, рост составил в среднем 10% и пришелся на период с 1 марта по 1 июня — совпал с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции во многих регионах.