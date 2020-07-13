Мать Бузовой отреагировала на видео с «похищением» певицы

Москва, 13 июля. Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой прокомментировала видео, на котором девушку похищают прямо в Москве.

Ирина Бузова заявила, что не имеет понятия о похищении. Она добавила, что дочь сейчас «где-то отдыхает».

«Я думаю, если бы что-то было совсем — как говорится, плохие новости быстро приходят», — пояснила мама звезды.

Она также добавила, что Ольга Бузова написала ей SMS-cообщение. Ирина решила «не дергать ребенка». По ее словам, певица, если захочет, сама все расскажет.

Напомним, что поклонники обсуждают видео, на опубликованных кадрах на Бузову накинули мешок и запихнули в автомобиль. Давид Манукян не смог помочь девушек, поскольку злоумышленники повалили его на землю.

Позднее Бузова вышла на связь и сообщила, что с ней все нормально. Она заявила, что «пережила стресс», но сейчас все хорошо. Звезда не объяснила инцидент.

Фанаты Бузовой предположили, что похищение было «липовым». Очередной пиар-ход или съемки нового музыкального клипа совместно с Манукяном.

Другие считают, что Манукян похитил Бузову сам, чтобы сделать ей предложение руки и сердца.