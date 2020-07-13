Новгородский художник объяснил, зачем самовольно озолотил скульптуру Садко

На исторической родине российской демократии полицейские задержали акциониста, который покрасил фонтан «Садко и Волхова» в Кремлевском парке. Скульптура легендарного героя стала золотой, а фигура девушки — серебряной.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Фигурантом стал местный художник Андрей Огнев. За самовольное украшение городского имущества ему грозят штраф и многомиллионный иск со стороны городских властей. Художник настаивает на том, что вандалом его называют зря.

Огнев в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, зачем озолотил памятник.

«Я много путешествовал по миру. Побывал в туристических центрах Германии, Испании, Индии. У меня появилось много друзей-иностранцев. Когда они приезжали в Великий Новгород с ответными визитами, всякий раз поражались тому, что город с богатым историческим прошлым такой блеклый и серый. Каждому, кто вернулся из отпуска, скажем, из Индии, Италии или Таиланда, вся наша провинция представляется именно такой. Несколько лет назад мои знакомые из Испании спросили, почему мы все красим в серый цвет и почему в туристических городах как будто не знают о благоприятном воздействии цветотерапии? После этих слов у меня появилась мысль создать маленький проект по улучшению городской среды. Какой же в этом вандализм, если я ничего не осквернил и не уничтожил? Давайте вспомним опыт Парижа и Рима, где известные модные бренды — Fendi, Dries Van Noten, Comme des Garçons — и дизайнеры занимаются ровно тем же самым, и это привлекает внимание туристов и мировых СМИ».

Полиция с Огневым пока что не согласна. В возбужденном уголовном деле размер ущерба устанавливается экспертным путем. По некоторым оценкам, он может составить более 2,5 млн рублей — исходя из стоимости проекта, работ по снятию окраски и приданию скульптуре привычного черного цвета.