Супруга Траволты скончалась от рака

Вашингтон, 13 июля. Известный американский актер Джон Траволта поделился с поклонниками печальной новостью — его супруга Келли Престон скончалась на 58-м году жизни.

«С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы», — написал звезда Голливуда в Instagram.

Траволта выразил благодарность врачам и медсестрам онкологического центра, которые пытались спасти его супругу. А также обратился к родным и близким, которые были рядом с Престон до конца.

Актер попросил поклонников и знакомых не волноваться из-за его временного отсутствия. Траволта планирует ближайшее время полностью посвятить детям.

Траволта и Престон поженились в 1991 году. У браке у пары родились сыновья Джетт и Бенджамин, а также дочь Элла Блю. Первого ребенка актеры потеряли в 2009 году — он погиб в результате эпилептического припадка.

До женитьбы на Престон актер встречался с коллегой Дайаной Хайленд. Их отношения продолжались до смерти девушки в 1977 году.

Траволта прославился в 1970-х после участия в таких кассовых картинах, как «Бриолин» и «Лихорадка субботнего вечера». Затем его карьера пошла на спад, однако в 1990-е на Траволту посыпались новые предложения об участии в проектах. Зрителям он полюбился по ролям в фильмах «Криминальное чтиво», «Без лица» и «Из Парижа с любовью».