В Сети появились фото Меган Маркл в кружевном белье

Лондон, 13 июля. Супруга принца Гарри Меган Маркл до встречи с представителем монаршей династии снималась в кино, иногда участвовала в весьма откровенных сценах. Кадры с девушкой в пикантных образах есть в Сети.

Например, Маркл можно увидеть в кружевном нижнем белье, выполненном в сочетании фуксии с черным, в американском телесериале «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк». В ноябре 2006 года она предстала в одном из эпизодов в роли соблазнительной горничной Вероники Перес, которая работала исключительно на богатых бизнесменов. Эта сцена с Маркл оказалась одной из самых нашумевших из-за наряда.

Нынешняя герцогиня Сассекская также снялась в сериале «Форс-мажоры», выходившем в 2011–2018 годах. Она сыграла Рейчел Зейн — сотрудницу юридической фирмы «Пирсон-Хардман», чьи деловые отношения с героем Майком Россом плавно перетекли в бурный служебный роман. Именно эта роль принесла Маркл наибольшую известность. Заключительная серия седьмого сезона стала последней, где по сюжету героиня актрисы выходит замуж за своего возлюбленного и переезжает из Нью-Йорка в Сиэтл.

Маркл также появлялась на большом экране — в драме Аллена Култера «Помни меня». Будущая жена принца сыграла бармена, подавала алкоголь актеру и главному герою фильма Роберту Паттинсону.

На счету девушки и роль в боевике «Рыцарь дорог», где зрители увидели ее в образе бывшего солдата Энни Ортис. В этой картине поклонники Маркл-актрисы могут рассмотреть ее спортивное тело, поскольку большую часть времени она появляется в спортивном кроп-топе, отмечает Nation News.

Маркл с детства мечтала стать актрисой. Впервые она появилась на экране в 2000-х, дебютировала в сериале «Главный госпиталь» в 2002 году.

Также она снималась, в частности, в полном метре «Больше, чем любовь» (2005), сериале «Война в доме» (2005–2006), телефильме «Обман» (2006).