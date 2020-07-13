В Вашингтоне рассказали о планах Трампа «избавиться» от Пуэрто-Рико

Вашингтон, 13 июля. Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после разрушительного урагана, обрушившегося на остров в 2017 году. Об этом рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности страны Элейн Дюк.

По ее словам, глава Белого дома выступил с инициативой продать остров или «избавиться» от него. Дюк отметила, что Трамп в тот момент показал себя не президентом, а бизнесменом.

«Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Или, знаете, избавиться от этого актива», — объяснила она.

Дюк подчеркнула, что озвученная Трампом идея никогда впоследствии серьезно не обсуждалась.

Напомним, что ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико осенью 2017 года. Трампа тогда раскритиковали за его реакцию на стихийное бедствие, унесшее жизни трех тысяч человек и приведшее к многочисленным разрушениям. Как писали американские СМИ, глава Белого дома шутил, что пуэрториканцы «немного подпортили» бюджет возглавляемой им страны.

В прошлом году Трамп планировал купить Гренландию. Глава Америки неоднократно интересовался у советников, возможно ли приобрести у Дании остров и даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Точку в вопросе поставил МИД Дании. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Гренландия богата ценными ресурсами и не подлежит продаже.