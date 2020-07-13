Эксперты IT назвали способы создать надежный пароль и не забыть его

Москва, 13 июля. Эксперты IT-сферы рассказали, как создать надежный пароль и не забыть его. Как уточнили специалисты, надежность паролей зависит от их длины, вариаций используемых символов, а также от периодического обновления.

Они уточнили, что хранить пароли можно как в специальных цифровых менеджерах, так и в письменном виде. Специалист «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов объяснил, что цифровая грамотность россиян «хромает». Отдельный пароль для каждого аккаунта пока создают только 39% жителей РФ. Руководитель представительства Avast в России Алексей Федоров добавил, что люди крайне небрежны в обеспечении своей цифровой безопасности.

По данным РИА Новости, эксперты подчеркнули, что идеальным паролем является комбинация из 16 цифр, знаков препинания и букв. При этом не рекомендуется использовать для паролей общеизвестную информацию, как даты рождения, имена. Основатель DeviceLock Ашот Оганесян советует придумывать пароли с использованием мнемонических правил или с помощью программы случайной генерации паролей.

«Например, составить длинное предложение, первые буквы слов, цифры и знаки препинания которого составят пароль», — сказал он.

Ранее Google хранила пароли части своих пользователей в незашифрованном виде с 2005 года. В компании заверили, что уязвимость была обнаружена в начале 2019 года и на данный момент уже устранена. Проблема коснулась корпоративных пользователей офисного пакета приложений Google Suite. Причиной утечки данных стала ошибка, которую допустили разработчики.