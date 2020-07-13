ПФР объяснил принцип начисления надбавок за «советский стаж»

Москва, 13 июля. Пенсионный фонд объяснил, по какому принципу будут начислены надбавки пенсионерам, трудовой стаж которых начался еще во времена Советского Союза.

Расчетный капитал при начислении ежемесячных выплат, которые действуют на 1 января текущего года, будет повышен на 10%. Тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года, дополнительно будет начислено 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена Советского Союза.

В ПФР уточнили, что для получения «советской» надбавки необходимо подать документы, подтверждающие стаж, в пенсионный фонд.

Ранее ФАН сообщал, что Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий ежегодную индексацию пенсий для работающих инвалидов. В случае принятия закона изменения коснутся страховой части пенсии и фиксированной выплате к ней.

Индексация выплат уже вступила в силу для пенсионеров, которые являются опекунами несовершеннолетних. Теперь распространить данную меру предлагается и на инвалидов.

В ПФР подсчитали, что индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн россиян, это около 14% от числа всех инвалидов в России.

О том, какие еще изменения вступили в силу для повышения качества жизни инвалидов в России, читайте в ближайшее время в интервью первого заместителя министра РФ Алексея Вовченко Федеральному агентству новостей.