Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

Москва, 13 июля. Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме мошенничества с помощью безадресной финансовой рекламы.

По словам Ляха, злоумышленники начали использовать для обмана рекламу, которая адресована широкой аудитории и не содержит конкретных сведений о способе заработка или схеме инвестиций, указывается лишь призыв наподобие «Зарабатывай с нами!». Эксперт отметил, что мошенники учли тот факт, что в период пандемии многие сотрудники перешли на удаленный режим работы, когда Сеть стала ключевым каналом поступления информации.

«Поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются», — рассказал он.

Лях подчеркнул, что ранее в рекламе всегда описывались определенные услуги или продукты, с помощью которых якобы можно достичь финансового благополучия. Теперь злоумышленники пытаются сыграть на желании человека разбогатеть, не уточняя, каким именно способом он этого сможет добиться. Эксперт добавил, что объемы такой рекламы в последнее время бьют все рекорды.

«По нашим оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настольно, что сейчас превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг — и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых», — подытожил Лях.

Ранее в Банке России сообщили, что зафиксирован рост активности нелегальных форекс-дилеров, которые рекламируют свои услуги и предлагают «заработать» на финансовых рынках. Люди, доверяющие им свои средства, в абсолютном большинстве случаев теряют свои деньги.