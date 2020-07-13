Анита Цой рассказала, как победила коронавирус

Москва, 13 июля. Певица Анита Цой сообщила, что готовится к выписке из больницы, куда попала с коронавирусной инфекцией.

«Завтра проверят КТ и кровь на антитела, и, если все хорошо, в понедельник отпустят домой», — сообщила артистка.

Как пишет «Московский комсомолец», Цой с началом пандемии постаралась максимально самоизолироваться за городом. Но от коронавируса не убереглась, когда появились симптомы, сначала подумала, что аллергия, но менее чем через две недели оказалась в больнице с серьезным поражением легких.

«Вирус ведет себя коварно. Постоянно пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Эти две недели просто какой-то кошмар. Когда он бьет по температуре, мозг раздваивается с телом, и ты не можешь здраво мыслить. В какой-то момент, когда уже прошла температура, я стала задыхаться, не могла дышать без кислородной маски. Первая рекомендация — спать на животе, в этом положении пораженным легким легче дышать», — рассказала певица.

Цой отметила, что, победив коронавирус, еще раз поняла, как важно беречься и думать о своей безопасности. COVID-19 она назвала «очень сложным заболеванием» и предупредила о его опасности тех, кто относится к пандемии с беспечностью. В ближайшее время она планирует заняться восстановлением работоспособности легких, врачи прогнозируют, что реабилитация займет около трех-четырех месяцев.